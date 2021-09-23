В "Динамо" призвали наказать "Шахтер" за выходку Де Дзерби

В "Динамо" ждут последовательности от УАФ.

Глава департамента киевского "Динамо" по работе со СМИ Николай Несенюк подвел итоги матча за Суперкубок Украины-2021, в котором "Шахтер" разгромил "Бело-синих" со счетом 3:0.

Несенюк поделился мыслями об игре на своей страничке в Facebook.

Николай поздравил болельщиков донецкой команды, однако также поделился одним наблюдением. По его словам, смотреть за награждением своих любимцев осталось всего несколько сотен болельщиков, а остальные попросту ушли. Кроме того, Несенюк призвал Украинскую ассоциацию футбола (УАФ) наказать "Шахтер", тренеры и персонал которого выбежали на поле во время игры, не согласившись с решением рефери. Николай призвал УАФ быть последовательным в этом вопросе, ведь год назад за подобное нарушение одноматчевый бан схлопотал главный тренер киевлян Мирча Луческу.

Николай Несенюк подвел итоги матча за Суперкубок Украины-2021

"Другого решения быть не может. Разве что территория "Олимпийского" и Украинской ассоциации футбола стала территорией "Шахтера", — высказался Несенюк.

Отметим, в начале октября "Динамо" попробует взять реванш у "Шахтера" за обидное поражение в Суперкубке.