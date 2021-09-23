Рус

В "Динамо" закликали покарати "Шахтар" за витівку Де Дзербі

Автор
Михайло Корнілов
Дата публікації
Читать на русском
Автор
10
Роберто Де Дзербі Новина оновлена 23 вересня 2021, 16:20
Роберто Де Дзербі

В "Динамо" чекають послідовності від УАФ.

Глава департаменту київського "Динамо" по роботі зі ЗМІ Микола Несенюк підвів підсумки матчу за Суперкубок України-2021, в якому "Шахтар" розгромив "Біло-синіх" з рахунком 3:0.

Несенюк поділився думками про гру на своїй сторінці в Facebook.

Микола привітав уболівальників донецької команди, а також поділився одним спостереженням. За його словами, дивитися за нагородженням своїх улюбленців залишилося всього кілька сотень уболівальників, а решта просто пішли. Крім того, Несенюк закликав Українську асоціацію футболу (УАФ) покарати "Шахтар", тренери та персонал якого вибігли на поле під час гри, не погодившись з рішенням рефері. Микола закликав УАФ бути послідовним у цьому питанні, адже рік тому за таке порушення одноматчевий бан отримав головний тренер киян Мірча Луческу.

Микола Несенюк підвів підсумки матчу за Суперкубок України-2021
Микола Несенюк підвів підсумки матчу за Суперкубок України-2021

"Іншого рішення бути не може. Хіба що територія "Олімпійського" та Української асоціації футболу стала територією "Шахтаря", — висловився Несенюк.

Відзначимо, на початку жовтня "Динамо" спробує взяти реванш у "Шахтаря" за прикру поразку в Суперкубку.

Теги:
#Футбол #ФК Динамо (Київ) #ФК Шахтар #Суперкубок України #Микола Несенюк
Депутати аплодують
Україна
Рада прийняла закон про деолігархізацію: як голосували нардепи
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Депутати аплодують
Рада прийняла закон про деолігархізацію: як голосували нардепи
Дата публікації
Категорія
Глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко
Олександр Корнієнко: Разумков поводиться не як член команди президента
Дата публікації
Категорія
Силовики відтісняють протестуючих під Верховною Радою.
Під Верховною Радою почалися зіткнення (ексклюзивні фото та відео)
Дата публікації
Категорія
Статистика коронавірусу в Україні на 23.09.2021
Україна перейшла в "жовту" зону з новим рекордом захворюваності: зведення на 23 вересня
Дата публікації
Категорія
Місце стрілянини в Сергія Шефіра 22.09.2021
Хто стоїть за розстрілом машини Шефіра: п’ять версій від генерала