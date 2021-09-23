В "Динамо" закликали покарати "Шахтар" за витівку Де Дзербі

В "Динамо" чекають послідовності від УАФ.

Глава департаменту київського "Динамо" по роботі зі ЗМІ Микола Несенюк підвів підсумки матчу за Суперкубок України-2021, в якому "Шахтар" розгромив "Біло-синіх" з рахунком 3:0.

Несенюк поділився думками про гру на своїй сторінці в Facebook.

Микола привітав уболівальників донецької команди, а також поділився одним спостереженням. За його словами, дивитися за нагородженням своїх улюбленців залишилося всього кілька сотень уболівальників, а решта просто пішли. Крім того, Несенюк закликав Українську асоціацію футболу (УАФ) покарати "Шахтар", тренери та персонал якого вибігли на поле під час гри, не погодившись з рішенням рефері. Микола закликав УАФ бути послідовним у цьому питанні, адже рік тому за таке порушення одноматчевий бан отримав головний тренер киян Мірча Луческу.

Микола Несенюк підвів підсумки матчу за Суперкубок України-2021

"Іншого рішення бути не може. Хіба що територія "Олімпійського" та Української асоціації футболу стала територією "Шахтаря", — висловився Несенюк.

Відзначимо, на початку жовтня "Динамо" спробує взяти реванш у "Шахтаря" за прикру поразку в Суперкубку.