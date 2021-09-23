В "Динамо" закликали покарати "Шахтар" за витівку Де Дзербі
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В "Динамо" чекають послідовності від УАФ.
Глава департаменту київського "Динамо" по роботі зі ЗМІ Микола Несенюк підвів підсумки матчу за Суперкубок України-2021, в якому "Шахтар" розгромив "Біло-синіх" з рахунком 3:0.
Несенюк поділився думками про гру на своїй сторінці в Facebook.
Микола привітав уболівальників донецької команди, а також поділився одним спостереженням. За його словами, дивитися за нагородженням своїх улюбленців залишилося всього кілька сотень уболівальників, а решта просто пішли. Крім того, Несенюк закликав Українську асоціацію футболу (УАФ) покарати "Шахтар", тренери та персонал якого вибігли на поле під час гри, не погодившись з рішенням рефері. Микола закликав УАФ бути послідовним у цьому питанні, адже рік тому за таке порушення одноматчевий бан отримав головний тренер киян Мірча Луческу.
"Іншого рішення бути не може. Хіба що територія "Олімпійського" та Української асоціації футболу стала територією "Шахтаря", — висловився Несенюк.
Відзначимо, на початку жовтня "Динамо" спробує взяти реванш у "Шахтаря" за прикру поразку в Суперкубку.
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