Укр

Цена бразильцев: "Шахтер" тратит на зарплаты миллиарды

Автор
Максим Иванов
Дата публикации
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Больше всего доходов "Шахтер" получает от УЕФА Новость обновлена 12 октября 2021, 10:24
Больше всего доходов "Шахтер" получает от УЕФА

Гранд украинского футбола отчитался о налогах, уплачиваемых в государственную казну

Футбольный клуб "Шахтер" (Донецк) тратит на зарплаты футболистам и персоналу более 2 млрд гривен в год. Такой вывод можно сделать из годового отчета клуба по итогам сезона 2020/21, опубликованного 11 октября на официальном сайте "горняков".

Так, судя по обнародованным данным, "Шахтер" уплатил в госбюджет Украины 364 млн 913 тыс. грн налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Если принять во внимание, что НДФЛ в нашей стране составляет 18%, то выходит, что клуб официально платит 2,027 млрд гривен своим игрокам, тренерам и персоналу.

"Шахтер" отчитался об уплачиваемых налогах
"Шахтер" отчитался об уплачиваемых налогах

Стоит отметить, что при этом "Шахтер" немало и зарабатывает. Согласно все тому же годовому отчету, общий показатель доходов гранда украинского футбола — 2 млрд 284 млн грн с учетом НДС. Такие деньги удалось заработать на продажах и арендах игроков, доходах от УЕФА и ФИФА, а также на коммерческой деятельности. Выплаты от УЕФА, к слову — самая большая статья доходов. Речь идет о сумме немногим более 1,6 млрд грн.

Спонсорство и реклама же принесли "Шахтеру" 462 млн грн.

Отметим, что донецкий клуб на после 10 сыгранных туров занимает 2-ю строчку в турнирной таблице и отстает на 3 очка от киевского "Динамо". 3 октября у "Шахтера" была возможность догнать оппонента в очной встрече на НСК "Олимпийский", но команды сыграли вничью — 0:0. "Телеграф" публиковал видеообзор этого поединка.

Теги:
#Финансы #Футбол #ФК Шахтер #Налоги
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