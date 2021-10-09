Укр

Экс-футболист "Шахтера" возглавил "Минай"

Автор
Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
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Игорь Леонов сменил Василия Кобина на посту главного тренера "Миная" Новость обновлена 09 октября 2021, 14:23
Игорь Леонов сменил Василия Кобина на посту главного тренера "Миная"

"Минай" получил нового главного тренера.

Закарпатский "Минай", который недавно был оштрафован на кругленькую сумму из-за выходки нападающего Евгения Селезнева, объявил имя нового главного тренера команды.

Об этом сообщает пресс-служба клуба в Instagram.

На пост главного тренера команды назначен 54-летний Игорь Леонов, который приступает ко своим обязанностям с 9 октября. Вместе с ним в тренерский штаб вошел бывший футболист "Шахтера" и сборной Украины Михаил Старостяк. Добавим, что Леонов также выступал за донецкую команду, где четырежды становился вице-чемпионом Украины и два раза выигрывал Кубок страны.

Тренерскую карьеру Леонов начинал в академии "Шахтера", затем он работал с "Ильичевцем"/"Мариуполем" и с киевским "Арсеналом".

"Рады приветствовать новый тренерский штаб команды и желаем им успеха", — гласит сообщение от пресс-службы "Миная".

Отметим, Леонов на тренерском мостике команды сменил Василия Кобина, под руководством которого "Минай" выигрывал Первую лигу и доходил до полуфинала Кубка Украины.

Ранее "Телеграф" сообщал, почему Селезнев вышел на матч "Миная" без нашивки "Слава Украине".

Теги:
#Футбол #УПЛ #Игорь Леонов #ФК Минай
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