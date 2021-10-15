"Реал", трепещи: "Шахтер" перед Лигой чемпионов размялся на "Заре" (видео)

"Шахтер" без проблем добыл три очка.

В пятницу, 15 октября, "Шахтер" в рамках матча 11-го тура принимал "Зарю", которая недавно была уничтожена "Ромой" в Лиге конференций. Встреча, что состоялась в Киеве на НСК "Олимпийский", завершилась со счетом 6:1 в пользу дончан.

"Горняки" добились комфортного преимущества уже в первом тайме (3:0), а во втором закрепили успех. За дончан голами отметились Фернандо, оформивший дубль, Тете (дубль), Даниил Сикан и Педриньо. "Заря" на все это ответила голом престижа в исполнении Александра Гладкого.

Полный видеообзор поединка:

Эта победа позволила "Горнякам" (26 очков) догнать лидирующее "Динамо" по очкам, "Заря" (20 очков) — четвертая. В следующем туре дончане сыграют с "Ворсклой" (23.10.2021), а луганчане — с "Колосом" (24.10.2021).

Напомним, что "Шахтеру" в следующем матче предстоит сыграть с "Реалом" в Лиге чемпионов. За ходом этой игры можно будет следить в Украине, а букмекеры абсолютно не дают шансов "Горнякам" в противостоянии со "Сливочными".

С расписанием, результатами и видеообзорами всех матчей 11-го тура УПЛ можно ознакомиться у нас на сайте. К слову, одна игра тура была перенесена из-за вспышки коронавируса.