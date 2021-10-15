"Реал", тремти: "Шахтар" перед Лігою чемпіонів розім’явся на "Зорі" (відео)

"Шахтар" без проблем здобув три очки.

У п’ятницю, 15 жовтня, "Шахтар" в рамках матчу 11-го туру приймав "Зорю", яка нещодавно була знищена "Ромою" у Лізі конференцій. Зустріч, що відбулася в Києві на НСК "Олімпійський", завершилася з рахунком 6:1 на користь донеччан.

"Гірники" здобули комфортну перевагу вже в першому таймі (3:0), а у другому закріпили перевагу. За донеччан голами відзначилися Фернандо, який оформив дубль, Тете (дубль), Данило Сікан і Педріньо. "Зоря" на все це відповіла голом престижу у виконанні Олександра Гладкого.

Повний відеоогляд поєдинку:

Ця перемога дозволила "Гірникам" (26 очок) наздогнати лідируюче "Динамо" за очками, "Зоря" (20 очок) — четверта. У наступному турі донеччани зіграють з "Ворсклою" (23.10.2021), а луганчани — з "Колосом" (24.10.2021).

Нагадаємо, , що "Шахтар" в наступному матчі зіграє з "Реалом" у Лізі чемпіонів. За ходом цієї гри можна буде стежити в Україні по ТВ, а букмекери абсолютно не дають шансів "Гірникам" в протистоянні з "Вершковими".

З розкладом, результатами і відеооглядами усіх матчів 11-го туру УПЛ можна ознайомитися у нас на сайті. До слова, одна гра туру була перенесена через спалах коронавірусу.