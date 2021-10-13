"Шахтар" — "Реал": що кажуть букмекери

Букмекери не вірять в "Гірників".

Донецький "Шахтар", який недавно не зумів обіграти "Динамо" у центральному поєдинку 10-го туру УПЛ (0:0), є аутсайдером матчу 3-го туру Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2021/22 з "Реалом".

Про це повідомляє букмекерська компанія Парі-Матч.

На думку аналітиків, "Гірникам" нема чого ловити в цій грі, а коефіцієнт на їх успіх дорівнює 5,80. У той же час перемога гостей оцінюється в 1,55, а нічия — в 4,30. Додамо, що фахівці вважають, що зустріч, ймовірно, завершиться з рахунком 0:1 (8,50), 0:2 (8,80) або 1:1 (8,60).

Прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів "Шахтар" — "Реал" (дані за 13 жовтня):

Парі-Матч: (перемога "Шахтаря" 5,80 — нічия 4,30 — перемога "Реала" 1,55)

Турнірне становище Шахтаря в Лізі чемпіонів

"Телеграф" нагадує, що "Шахтар" провалив старт в Лізі чемпіонів, сенсаційно поступившись "Шерифу" (0:2). "Гірники" трохи виправили становище справ нічиєю з "Інтером" (0:0), однак все одно залишилися на останньому місці в квартеті D. Примітно, що "Реал" також примудрився програти чемпіону Молдови (1:2), при чому мадридці зганьбилися дома.