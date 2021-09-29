"Шериф" Вернидуба створив сенсацію в матчі з "Реалом" (відео)

У Лізі чемпіонів сталася гучна сенсація.

У вівторок, 28 вересня, "Реал" в рамках матчу другого туру групового раунду Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2021/22 приймав "Шериф", який в першому турі ЛЧ переграв "Шахтар". Зустріч, що проходила в Мадриді на стадіоні "Сантьяго Бернабеу", завершилася сенсаційною перемогою гостей з рахунком 1:2.

За господарів гол оформив Карім Бензема, який реалізував пенальті. А у гостей, яких тренує український фахівець Юрій Вернидуб, забитими м’ячами відзначилися Джасурбек Яхшибоєв, який відкрив рахунок в грі, і Себастьян Тілль, який приніс перемогу чемпіонам Молдови на 90-й хвилині зустрічі.

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"Реал" 1:2 "Шериф"

Голи: Бензема 65’ (з пенальті) — Яхшибоєв 25’, Тілль 90’

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в групі D був зіграний ще один матч. У Києві на НСК "Олімпійський" донецький "Шахтар" зіграв внічию з "Інтером". Таким чином, після двох турів лідерство в квартеті з 6 очками захопив "Шериф", "Реал" з трьома балами — другий, а "Шахтар" і "Інтер" набрали по 1 очку і займають 4-е і 3-е місця відповідно.

"Телеграф" нагадує, що "Реал" в 1-му турі ЛЧ мінімально обіграв "Інтер" на виїзді.