"Заря" - "Рома": прямая трансляция матча Лиги конференций

Следите за игрой "Заря" — "Рома" на "Телеграфе".

В четверг, 30 сентября, луганская "Заря", которая на старте еврокубка уступила норвежскому "Буде-Глимту", принимает "Рому" в Запорожье. "Телеграф" проведет текстовую трансляцию встречи 2-го тура группового раунда Лиги конференций УЕФА сезона 2021/22.

Пряма трансляция матча "Заря" — "Рома"

(начало — в 19:45 по киевскому времени)

Луганский клуб подходит к игре в статусе явного андердога. Подопечным Виктора Скрипника для выхода в следующий раунд турнира необходимо набирать очки, учитывая результат первого матча в еврокубке, а Жозе Моуринью и Ко наверняка хотят оформить досрочный выход из группы, чтобы сосредоточиться на выступлении на внутренне арене, где римляне борются за попадание в четверку сильнейших.

К слову, на данный момент, "Рома" после поражения от "Лацио" (3:2) идет на 4-й позиции в Серии А. "Заря" после разгрома "Днепра-1" (0:4) — пятая в УПЛ. Отметим, на старте ЛК "Волки" уничтожили ЦСКА (София) со счетом 5:1, что вывело их на первое место в группе.

Ранее "Телеграф" сообщал, где посмотреть игру "Заря" — "Рома" в прямом эфире в Украине, а также рассказывал о котировках букмекеров на эту встречу, которая состоится в Запорожье на "Славутич-Арене".