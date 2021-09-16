"Заря" стартовала в Лиге конференций с поражения (видео)

"Заря" неудачно стартовала в еврокубках.

В четверг, 16 сентября, луганская "Заря" в рамках гостевого матча 1-го тура группового раунда Лиги конференций УЕФА сезона 2021/22 играла с норвежским "Буде-Глимтом". Встреча состоялась на стадионе "Аспмюра" и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.

Украинская команда не лучшим образом провела игру. Команда из Луганска в основном защищалась, а разочарование болельщиков "Зари" наступило во второй 45-минутке. В дебюте второго тайма гости пропустили три мяча после точных выстрелов Ульрика Сальтнеса, Олы Сольбаккена и Амаля Пеллегрино. На все это подопечные Виктора Скрипника ответили голом престижа на 90-й минуте в исполнении Артема Громова.

"Буде-Глимт" 3:1 "Заря"

Голы: Сальтнес 48ʼ, Сольбаккен 49ʼ, Пеллегрино 60ʼ — Громов 90ʼ

Результаты остальных матчей дня в ЛК:

Результаты матчей Лиги Европы за 16 сентября:

Напомним, "Заря" и "Буде-Глимт" в Лиге конференций выступают в квартете С вместе с "Ромой" и ЦСКА (София). В следующем туре подопечные Виктора Скрипника сыграют дома с "Волками", а норвежцы поедут в гости к болгарскому коллективу. Обе игры пройдут 30 сентября.

"Телеграф" напоминает, что "Заря" попала в Лигу конференций, проиграв "Рапиду" в матче квалификации плей-офф Лиги Европы.