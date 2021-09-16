"Зоря" стартувала в Лізі конференцій з поразки (відео)

"Зоря" невдало стартувала в єврокубках.

У четвер, 16 вересня, луганська "Зоря" в рамках гостьового матчу 1-го туру групового раунду Ліги конференцій УЄФА сезону 2021/22 грала з норвезьким "Буде-Глімтом". Зустріч відбулася на стадіоні "Аспмюра" і завершилася з рахунком 3:1 на користь господарів.

Українська команда не кращим чином провела гру. Команда з Луганська в основному захищалася, а розчарування уболівальників "Зорі" настало у другій 45-хвилинці. У дебюті другого тайму гості пропустили три м’ячі після влучних пострілів Ульріка Сальтнеса, Оли Сольбаккена і Амаля Пеллегріно. На все це підопічні Віктора Скрипника відповіли голом престижу на 90-й хвилині у виконанні Артема Громова.

"Буде-Глимт" 3:1 "Зоря"

Голи: Сальтнес 48’, Сольбаккен 49’, Пеллегріно 60’ — Громов 90’

Відео голу Сальтнеса:

Відео голу Сольбаккена:

Відео голу Пеллегріно:

Відео голу Громова:

Повний відеоогляд матчу буде додано тут пізніше.

Нагадаємо, "Зоря" і "Буде-Глімт" в Лізі конференцій виступають в квартеті С разом з "Ромою" і ЦСКА (Софія). У наступному турі підопічні Віктора Скрипника зіграють вдома з "Вовками", а норвежці поїдуть в гості до болгарського колективу. Обидві гри пройдуть 30 вересня.

"Телеграф" нагадує, що "Зоря" потрапила в Лігу конференцій, програвши "Рапіду" в матчі кваліфікації плей-офф Ліги Європи.