Рус

"Зоря" стартувала в Лізі конференцій з поразки (відео)

Автор
Михайло Корнілов
Дата публікації
Читать на русском
Автор
8
"Буде-Глімт" — "Зоря" Новина оновлена 17 вересня 2021, 00:05
"Буде-Глімт" — "Зоря"

"Зоря" невдало стартувала в єврокубках.

У четвер, 16 вересня, луганська "Зоря" в рамках гостьового матчу 1-го туру групового раунду Ліги конференцій УЄФА сезону 2021/22 грала з норвезьким "Буде-Глімтом". Зустріч відбулася на стадіоні "Аспмюра" і завершилася з рахунком 3:1 на користь господарів.

Українська команда не кращим чином провела гру. Команда з Луганська в основному захищалася, а розчарування уболівальників "Зорі" настало у другій 45-хвилинці. У дебюті другого тайму гості пропустили три м’ячі після влучних пострілів Ульріка Сальтнеса, Оли Сольбаккена і Амаля Пеллегріно. На все це підопічні Віктора Скрипника відповіли голом престижу на 90-й хвилині у виконанні Артема Громова.

"Буде-Глимт" 3:1 "Зоря"

Голи: Сальтнес 48’, Сольбаккен 49’, Пеллегріно 60’ — Громов 90’

Відео голу Сальтнеса:

Відео голу Сольбаккена:

Відео голу Пеллегріно:

Відео голу Громова:

Повний відеоогляд матчу буде додано тут пізніше.

Нагадаємо, "Зоря" і "Буде-Глімт" в Лізі конференцій виступають в квартеті С разом з "Ромою" і ЦСКА (Софія). У наступному турі підопічні Віктора Скрипника зіграють вдома з "Вовками", а норвежці поїдуть в гості до болгарського колективу. Обидві гри пройдуть 30 вересня.

"Телеграф" нагадує, що "Зоря" потрапила в Лігу конференцій, програвши "Рапіду" в матчі кваліфікації плей-офф Ліги Європи.

Бійці Талібану в Хайратане
Світ
Криза і відчуття безнадійності: як живе Афганістан через місяць після захоплення влади "Талібаном"
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Бійці Талібану в Хайратане
Криза і відчуття безнадійності: як живе Афганістан через місяць після захоплення влади "Талібаном"
Дата публікації
Категорія
Завдяки власним запасам США не страждають від газової монополії РФ
"Там, де немає Кремля": у США природний газ в рази дешевший аніж в Європі
Дата публікації
Категорія
Секретар Харківської міської ради Ігор Терехов
Безпорадність або холодний розрахунок? Чому "Слуга народу" вирішила здатися без бою на виборах мера Харкова
Дата публікації
Категорія
В результаті дій бойовиків постраждала військова техніка ЗСУ
Бойовики за допомогою безпілотників обстріляли місто Щастя: в МВС показали фото руйнувань
Дата публікації
Категорія
Заразитися "Дельтою" набагато простіше, ніж іншими штамами
Починається з нежитю і болю в м’язах: симптоми "Дельта"-штаму по днях (інфографіка)