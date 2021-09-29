"Заря" - "Рома": где и когда смотреть матч Лиги конференций

За игрой луганчан можно будет следить онлайн.

В четверг, 30 сентября, луганская "Заря", которая неудачно стартовала в основном раунде еврокубка, в рамках матча 2-го тура Лиги конференций УЕФА сезона 2021/22 сыграет с итальянской "Ромой". Встречу в Украине покажет сервис megogo.

Об этом сообщает официальный сайт транслятора.

В прямом эфире в Украине матч "Заря" — "Рома" будет показан на сервисе megogo (требуется подписка, — прим. ред.), начало трансляции — в 19:45 по киевскому времени. Кроме того, "Телеграф" проведет текстовый онлайн поединка, в ходе которого у нас на сайте будут оперативно добавлены видео голов, а по окончании встречи — видео лучших моментов.

Положение "Зари" после проигрыша в Норвегии удручающее. Украинский клуб никак не может найти свою игру в еврокубках, пропуская уйму мячей в каждой игре. "Рома", в свою очередь, стартовала в ЛК с разгромной победы над ЦСКА (София) со счетом 5:1.

"Телеграф" напоминает, что римский клуб является безоговорочным фаворитом встречи, по мнению букмекеров. Более того, аналитики уверены, что "Волки" забьют в ворота "Зари" как минимум два гола.