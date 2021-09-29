"Заря" - "Рома": букмекеры дали прогноз на матч Лиги конференций

Луганской "Заре" будет тяжело в поединке с "Ромой".

"Заря" после обидного поражения в первом туре Лиги конференций УЕФА сезона 2021/22 от норвежского "Буде-Глимта" во 2-м туре сыграет с римской "Ромой". Букмекеры оценили шансы команд накануне встречи.

Об этом сообщает букмекерская компания Пари-Матч.

По мнению специалистов, шансов у украинской команды на победу практически нет — коэффициент 7,30. В то же время ничья и триумф представителя Серии А оцениваются в 4,60 и 1,42 соответственно. Аналитики Пари-Матч считают, что встреча, вероятнее всего, завершится со счетом 0:2 в пользу "Волков" (коэффициент 6,60).

Прогноз букмекеров на матч Лиги конференций "Заря" — "Рома" (данные за 29 сентября):

Пари-Матч: (победа "Зари" 7,30 — ничья 4,60 — победа "Ромы" 1,42)

"Телеграф" напоминает, что "Рома" стартовала в ЛК с разгромной победы над ЦСКА "София" (5:1). Таким образом, подопечные Жозе Моуринью лидируют в квартете.

"Заря" в своем последнем матче разгромила "Днепр-1" со счетом 0:4.

"Рома", в свою очередь, проиграла "Лацио" (2:3).

Матч "Заря" — "Рома" состоится в четверг, 30 сентября, в Запорожье, начало — в 19:45 по киевскому времени.

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Шахтер" в Лиге чемпионов дал бой "Интеру" на НСК "Олимпийский".