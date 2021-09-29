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"Зоря" — "Рома": букмекери дали прогноз на матч Ліги конференцій

Автор
Михайло Корнілов
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"Зоря" готується до матчу Новина оновлена 29 вересня 2021, 12:46
"Зоря" готується до матчу

Луганській "Зорі" буде важко в поєдинку з "Ромою".

"Зоря" після прикрої поразки в першому турі Ліги конференцій УЄФА сезону 2021/22 від норвезького "Буде-Глімту" у 2-му турі зіграє з римською "Ромою". Букмекери оцінили шанси команд напередодні зустрічі.

Про це повідомляє букмекерська компанія Парі-Матч.

На думку фахівців, шансів в української команди на перемогу практично немає — коефіцієнт 7,30. У той же час нічия і тріумф представника Серії А оцінюються в 4,60 і 1,42 відповідно. Аналітики Парі-Матч вважають, що зустріч, найімовірніше, завершиться з рахунком 0:2 на користь "Вовків" (коефіцієнт 6,60).

Прогноз букмекерів на матч Ліги конференцій "Зоря" — "Рома" (дані за 29 вересня):

  • Парі-Матч: (перемога "Зорі" 7,30 — нічия 4,60 — перемога "Роми" 1,42)

"Телеграф" нагадує, що "Рома" стартувала в ЛК з розгромної перемоги над ЦСКА "Софія" (5:1). Таким чином, підопічні Жозе Моурінью лідирують у квартеті.

"Зоря" в своєму останньому матчі розгромила "Дніпро-1" з рахунком 0:4.

"Рома", в свою чергу, програла "Лаціо" (3:2).

Матч "Зоря" — "Рома" відбудеться у четвер, 30 вересня, в Запоріжжі, початок — о 19:45 за київським часом.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що "Шахтар" в Лізі чемпіонів дав бій "Інтеру" на НСК "Олімпійський".

Теги:
#Футбол #ФК Рома #ФК Зоря #Ліга конференцій
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