Луческу образився на свого форварда в переможному матчі зі "Львовом" (відео)

Без скандалу гра "Динамо" не обійшлася.

У суботу, 16 жовтня, "Львів" в рамках матчу 11-го туру чемпіонату України, який стартував ще в п’ятницю грою "Шахтар" — "Зоря" (6:1 ), приймав "Динамо". Зустріч пройшла у Львові на однойменній арені і завершилася переконливою перемогою гостей з рахунком 1:4.

Перемогу гостям принесли точні постріли Віталія Буяльського, Віктора Циганкова і Дениса Гармаша (дубль). Примітно, що імениті гості поступалися по ходу зустрічі. Рефері поєдинку Катерина Монзуль за допомогою VAR призначила пенальті у ворота Георгія Бущана за гру рукою Віталія Миколенка. "Вирок" реалізував хорват Фране Чирʼяк.

Примітно, що головний тренер "Динамо" Мірча Луческу на 41-й хвилині замінив нападника Владислава Супрягу на Гармаша. В трансляцію гри потрапив момент, коли Містер кричав в сторону нападника: "Що ти робиш?". Супряга, залишаючи поле, не потиснув румунському тренеру руку.

Повний відеоогляд зустрічі:

Ця перемога дозволила "Динамо" (29 очок) зберегти за собою лідерство в першості, "Львів" (6 очок) залишився на 13-й позиції. У наступному турі "Біло-сині" зіграють проти "Дніпра-1" (24.10.2021), а "Городяни" відправляться в гості до "Чорноморця" (23.10.2021).

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