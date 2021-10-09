Екс-футболіст "Шахтаря" очолив "Минай"

"Минай" отримав нового головного тренера.

Закарпатський "Минай", який нещодавно був оштрафований на кругленьку суму через витівку нападаючого Євгена Селезньова, оголосив ім’я нового головного тренера команди.

Про це повідомляє прес-служба клубу в Instagram.

На пост головного тренера команди призначений 54-річний Ігор Леонов, який приступає до своїх обов’язків з 9 жовтня. Разом з ним в тренерський штаб увійшов колишній футболіст "Шахтаря" і збірної України Михайло Старостяк. Додамо, що Леонов також виступав за донецьку команду, де чотири рази ставав віце-чемпіоном України і двічі вигравав Кубок країни.

Тренерську кар’єру Леонов починав в академії "Шахтаря", потім він працював з "Іллічівцем"/"Маріуполем" і з київським "Арсеналом".

"Раді вітати новий тренерський штаб команди і бажаємо їм успіху", — говорить повідомлення від прес-служби "Миная".

Відзначимо, Леонов на тренерському містку команди змінив Василя Кобіна, під керівництвом якого "Минай" вигравав Першу лігу і доходив до півфіналу Кубка України.

Раніше "Телеграф" повідомляв, чому Селезньов вийшов на матч ФК "Минай" без нашивки "Слава Україні".