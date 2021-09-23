УАФ покарала "Динамо" за бійку ультрас, а Селезньова за середній палець

Минулий тиждень обернувся відразу кількома скандалами в УПЛ.

Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу (КДК УАФ) на засіданні в четвер, 23 вересня, прийняв кілька рішень щодо подій на матчах 8-го туру чемпіонату України з футболу "Динамо" — "Олександрія" (1:0) і "Ворскла" — "Минай" (2:0).

КДК за підсумками матчу в Полтаві покарав нападника "Миная" Євгена Селезньова, який показав середній палець вболівальникам "Ворскли", двома матчами дискваліфікації. До слова, Селезньов вже вибачився за цей інцидент.

Євген Селезньов показує уболівальникам непристойний жест

Крім того, дисциплінарний орган виніс вердикт у гучній справі про бійку на трибунах між ультрас "Динамо" і уболівальниками клубу на грі з "Олександрією". Київський клуб зобов’язали найближчі дві домашні ігри провести з двома закритими секторами (41 і 43), а також оплатити грошовий штраф в розмірі півмільйона гривень. Також повідомляється, що "Біло-сині" покарані проведенням одного поєдинку без уболівальників умовно терміном до кінця поточного сезону української першості.

"Телеграф" нагадує, що інцидент на трибунах НСК "Олімпійський" виник через те, що вболівальники з дітьми зробили зауваження ультрас з приводу піротехніки. В результаті фанати киян побили кількох батьків. В "Динамо" обіцяють допомогти поліції в розслідуванні.