УАФ покарала "Динамо" за бійку ультрас, а Селезньова за середній палець
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Минулий тиждень обернувся відразу кількома скандалами в УПЛ.
Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу (КДК УАФ) на засіданні в четвер, 23 вересня, прийняв кілька рішень щодо подій на матчах 8-го туру чемпіонату України з футболу "Динамо" — "Олександрія" (1:0) і "Ворскла" — "Минай" (2:0).
КДК за підсумками матчу в Полтаві покарав нападника "Миная" Євгена Селезньова, який показав середній палець вболівальникам "Ворскли", двома матчами дискваліфікації. До слова, Селезньов вже вибачився за цей інцидент.
Крім того, дисциплінарний орган виніс вердикт у гучній справі про бійку на трибунах між ультрас "Динамо" і уболівальниками клубу на грі з "Олександрією". Київський клуб зобов’язали найближчі дві домашні ігри провести з двома закритими секторами (41 і 43), а також оплатити грошовий штраф в розмірі півмільйона гривень. Також повідомляється, що "Біло-сині" покарані проведенням одного поєдинку без уболівальників умовно терміном до кінця поточного сезону української першості.
"Телеграф" нагадує, що інцидент на трибунах НСК "Олімпійський" виник через те, що вболівальники з дітьми зробили зауваження ультрас з приводу піротехніки. В результаті фанати киян побили кількох батьків. В "Динамо" обіцяють допомогти поліції в розслідуванні.
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