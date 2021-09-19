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"Динамо" відреагувало на бійку під час матчу з "Олександрією"

Автор
Михайло Корнілов
Дата публікації
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"Динамо" — "Олександрія" Новина оновлена 19 вересня 2021, 16:40
"Динамо" — "Олександрія"

Київський клуб не залишився осторонь.

Громадський резонанс, що виник після бійки уболівальників на матчі 8-го туру чемпіонату України "Динамо" — "Олександрія", дійшов до "Біло-синіх", прес-служба яких опублікувала відповідну заяву.

Про це повідомляє офіційний сайт "Динамо".

В "Динамо" вважають, що постраждалі в ході бійки вболівальники вчинили правильно, коли зробили зауваження ультрас через використання піротехніки. У стані "Біло-синіх" відзначили, що частина осіб, які влаштували масове побоїще, ідентифіковані та затримані. Клуб разом зі службами арени передав в поліцію фото і відеоматеріали для притягнення винних до кримінальної відповідальності. Київський клуб гарантує всебічне сприяння органам слідства при розслідуванні цієї справи.

"Динамо" чітко позначає свою непохитну позицію про неприпустимість будь-яких проявів насильства на стадіоні і невідворотності покарання порушників закону ", — свідчить повідомлення від чемпіонів України.

"Телеграф" нагадує, що матч "Динамо" — "Олександрія" завершився скандальною перемогою киян з рахунком 1:0. Переможний гол був забитий після спірного пенальті на 96-й хвилині зустрічі. Крім того, на поле спалахнув конфлікт між суперниками, який привів до ще одного спірного рішення рефері — видалення гравця "Олександрії".

Теги:
#Футбол #ФК Динамо (Київ) #ФК Олександрія #УПЛ
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