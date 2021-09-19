"Динамо" отреагировало на драку во время матча с "Александрией"

Киевский клуб не остался в стороне.

Общественный резонанс, возникший после драки болельщиков на матче 8-го тура чемпионата Украины "Динамо" — "Александрия", дошел до "Бело-синих", пресс-служба которых опубликовала соответствующее заявление.

Об этом сообщает официальный сайт "Динамо".

В "Динамо" считают, что пострадавшие в ходе драки болельщики поступили правильно, когда сделали замечание ультрас из-за использования пиротехники. В стане "Бело-синих" отметили, что часть лиц, устроивших массовое побоище, идентифицированы и задержаны. Клуб вместе со службами арены передал в полицию фото и видеоматериалы для привлечения виновных к уголовной ответственности. Киевский клуб гарантирует всестороннее содействие органам следствия при расследовании этого дела.

"Динамо" четко обозначает свою непреклонную позицию о недопустимости любых проявлений насилия на стадионе и неотвратимости наказания нарушителей закона", — гласит сообщение от чемпионов Украины.

"Телеграф" напоминает, что матч "Динамо" — "Александрия" завершился скандальной победой киевлян со счетом 1:0. Победный гол был забит после спорного пенальти на 96-й минуте встречи. Кроме того, на поле вспыхнул конфликт между соперниками, который привел к еще одному спорному решению рефери — удалению игрока "Александрии".