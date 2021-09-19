"И это-мужчины?": болельщики упрекнули "динамовца" за симуляцию в матче с "Александрией" (видео)
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Футболисту посоветовали попробовать себя на актерском поприще.
Матч 8-го тура чемпионата Украины по футболу "Динамо" — "Александрия" (1:0) имеет все шансы стать самым скандальным в сезоне. Чего только стоит побоище на трибунах. Однако "изюминкой" игры стало удаление защитника гостей Игоря Кирюханцева после его стычки с защитником "Бело-синих" Артемом Шабановым.
В сети на YouTube канале ПРОФУТБОЛ Digital, где доступно видео инцидента, болельщики высказались о поведении Шабанова.
После спорного пенальти на 96-й минуте чемпионы Украины вышли вперед и любыми способам пытались тянуть время. Лучше всего это удалось Шабанову. В ходе перепалки с Кирюханцевым соперники столкнулись лбами, после чего Артем упал и начал изображать боль. Рефери после просмотра VAR удалил Кирюханцева. Формально арбитр был прав, ведь игрок "Александрии" действительно повел себя неспортивно, однако болельщики не поняли, почему "динамовец" изображал муки.
Отметим, уже в среду, 22 сентября, "Динамо" проведет матч за Суперкубок Украины-2021 против донецкого "Шахтера". Ранее "Телеграф" сообщал, где и во сколько смотреть эту игру.
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