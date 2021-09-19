"И это-мужчины?": болельщики упрекнули "динамовца" за симуляцию в матче с "Александрией" (видео)

Футболисту посоветовали попробовать себя на актерском поприще.

Матч 8-го тура чемпионата Украины по футболу "Динамо" — "Александрия" (1:0) имеет все шансы стать самым скандальным в сезоне. Чего только стоит побоище на трибунах. Однако "изюминкой" игры стало удаление защитника гостей Игоря Кирюханцева после его стычки с защитником "Бело-синих" Артемом Шабановым.

В сети на YouTube канале ПРОФУТБОЛ Digital, где доступно видео инцидента, болельщики высказались о поведении Шабанова.

После спорного пенальти на 96-й минуте чемпионы Украины вышли вперед и любыми способам пытались тянуть время. Лучше всего это удалось Шабанову. В ходе перепалки с Кирюханцевым соперники столкнулись лбами, после чего Артем упал и начал изображать боль. Рефери после просмотра VAR удалил Кирюханцева. Формально арбитр был прав, ведь игрок "Александрии" действительно повел себя неспортивно, однако болельщики не поняли, почему "динамовец" изображал муки.

Болельщики раскритиковали Артема Шабанова за симуляцию в матче с Александрией

Отметим, уже в среду, 22 сентября, "Динамо" проведет матч за Суперкубок Украины-2021 против донецкого "Шахтера". Ранее "Телеграф" сообщал, где и во сколько смотреть эту игру.