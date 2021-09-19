"І це-чоловіки?": вболівальники дорікнули "динамівцю" за симуляцію в матчі з "Олександрією" (відео)

Футболістові порадили спробувати себе в кіно.

Матч 8-го туру чемпіонату України з футболу "Динамо" — "Олександрія" (1:0) має всі шанси стати найскандальнішим в сезоні. Чого тільки варте побоїще на трибунах. Однак "родзинкою" гри стало вилучення захисника гостей Ігоря Кірюханцева після його сутички з захисником "Біло-синіх" Артемом Шабановим.

У мережі на YouTube каналі ПРОФУТБОЛ Digital, де доступне відео інциденту, вболівальники висловилися про поведінку Шабанова.

Після спірного пенальті на 96-й хвилині чемпіони України вийшли вперед і будь-якими способами намагалися тягнути час. Найкраще це вдалося Шабанову. В ході перепалки з Кірюханцевим суперники зіткнулися лобами, після чого Артем впав і почав зображати біль. Рефері після перегляду VAR видалив Кірюханцева. Формально арбітр мав рацію, адже гравець "Олександрії" дійсно повівся неспортивно, однак вболівальники не зрозуміли, чому "динамівець" зображував муки.

Вболівальники розкритикували Артема Шабанова за симуляцію в матчі з Олександрією

Відзначимо, вже в середу, 22 вересня, "Динамо" проведе матч за Суперкубок України-2021 проти донецького "Шахтаря". Раніше "Телеграф" повідомляв, де і о котрій дивитися цю гру.