"І це-чоловіки?": вболівальники дорікнули "динамівцю" за симуляцію в матчі з "Олександрією" (відео)
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Футболістові порадили спробувати себе в кіно.
Матч 8-го туру чемпіонату України з футболу "Динамо" — "Олександрія" (1:0) має всі шанси стати найскандальнішим в сезоні. Чого тільки варте побоїще на трибунах. Однак "родзинкою" гри стало вилучення захисника гостей Ігоря Кірюханцева після його сутички з захисником "Біло-синіх" Артемом Шабановим.
У мережі на YouTube каналі ПРОФУТБОЛ Digital, де доступне відео інциденту, вболівальники висловилися про поведінку Шабанова.
Після спірного пенальті на 96-й хвилині чемпіони України вийшли вперед і будь-якими способами намагалися тягнути час. Найкраще це вдалося Шабанову. В ході перепалки з Кірюханцевим суперники зіткнулися лобами, після чого Артем впав і почав зображати біль. Рефері після перегляду VAR видалив Кірюханцева. Формально арбітр мав рацію, адже гравець "Олександрії" дійсно повівся неспортивно, однак вболівальники не зрозуміли, чому "динамівець" зображував муки.
Відзначимо, вже в середу, 22 вересня, "Динамо" проведе матч за Суперкубок України-2021 проти донецького "Шахтаря". Раніше "Телеграф" повідомляв, де і о котрій дивитися цю гру.
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