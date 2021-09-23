Укр

УАФ наказала "Динамо" за драку ультрас, а Селезнева за средний палец

Автор
Михаил Корнилов
Дата публикации
Читати українською
Автор
26
КДК УАФ принял решение по скандальным инцидентам в Киеве и Полтаве Новость обновлена 23 сентября 2021, 17:07
КДК УАФ принял решение по скандальным инцидентам в Киеве и Полтаве

Минувшая неделя обернулась сразу несколькими скандалами в УПЛ.

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола (КДК УАФ) на заседании в четверг, 23 сентября, принял несколько решений касательно происшествий на матчах 8-го тура чемпионата Украины по футболу "Динамо" — "Александрия" (1:0) и "Ворскла" — "Минай" (2:0).

КДК по итогам матча в Полтаве наказал нападающего "Миная" Евгения Селезнева, который показал средний палец болельщикам "Ворсклы", двумя матчами дисквалификации. К слову, Селезнев уже извинился за этот инцидент.

Евгений Селезнев показывает болельщикам неприличный жест
Евгений Селезнев показывает болельщикам неприличный жест

Кроме того, дисциплинарный орган вынес вердикт в нашумевшем деле о драке на трибунах между ультрас "Динамо" и болельщиками клуба на игре с "Александрией". Киевский клуб обязали ближайшие две домашние игры провести с двумя закрытыми секторами (41 и 43), а также оплатить денежный штраф в размере полмиллиона гривен. Также сообщается, что "Бело-синие" наказаны проведением одного поединка без болельщиков условно сроком до конца текущего сезона украинского первенства.

"Телеграф" напоминает, что инцидент на трибунах НСК "Олимпийский" возник из-за того, что болельщики с детьми сделали замечание ультрас по поводу пиротехники. В итоге фанаты киевлян избили нескольких родителей. В "Динамо" обещают помочь полиции в расследовании.

Теги:
#Футбол #ФК Динамо (Киев) #УПЛ #ФК Минай
Депутаты аплодируют
Украина
Рада приняла закон о деолигархизации: как голосовали нардепи
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Депутаты аплодируют
Рада приняла закон о деолигархизации: как голосовали нардепи
Дата публикации
Категория
Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко
Александр Корниенко: Разумков ведёт себя не как член команды президента
Дата публикации
Категория
Силовики оттесняют протестующий под Верховной Радой.
Под Верховной Радой начались столкновения (эксклюзивные фото и видео)
Дата публикации
Категория
Статистика коронавируса в Украине на 23.09.2021
Украина перешла в "желтую" зону с новым рекордом заболеваемости: сводка на 23 сентября
Дата публикации
Категория
Место стрельбы в Сергея Шефира 22.09.2021
Кто стоит за расстрелом машины Шефира: пять версий от генерала