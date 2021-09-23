УАФ наказала "Динамо" за драку ультрас, а Селезнева за средний палец

Минувшая неделя обернулась сразу несколькими скандалами в УПЛ.

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола (КДК УАФ) на заседании в четверг, 23 сентября, принял несколько решений касательно происшествий на матчах 8-го тура чемпионата Украины по футболу "Динамо" — "Александрия" (1:0) и "Ворскла" — "Минай" (2:0).

КДК по итогам матча в Полтаве наказал нападающего "Миная" Евгения Селезнева, который показал средний палец болельщикам "Ворсклы", двумя матчами дисквалификации. К слову, Селезнев уже извинился за этот инцидент.

Евгений Селезнев показывает болельщикам неприличный жест

Кроме того, дисциплинарный орган вынес вердикт в нашумевшем деле о драке на трибунах между ультрас "Динамо" и болельщиками клуба на игре с "Александрией". Киевский клуб обязали ближайшие две домашние игры провести с двумя закрытыми секторами (41 и 43), а также оплатить денежный штраф в размере полмиллиона гривен. Также сообщается, что "Бело-синие" наказаны проведением одного поединка без болельщиков условно сроком до конца текущего сезона украинского первенства.

"Телеграф" напоминает, что инцидент на трибунах НСК "Олимпийский" возник из-за того, что болельщики с детьми сделали замечание ультрас по поводу пиротехники. В итоге фанаты киевлян избили нескольких родителей. В "Динамо" обещают помочь полиции в расследовании.