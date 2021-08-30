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Футболіст Євген Селезньов пояснив, чому відіграв матч без нашивки "Слава Україні!"

Автор
А. Дворовенко
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Футболіст Євген Селезньов пояснив, чому відіграв матч без нашивки "Слава Україні!" Новина оновлена 30 серпня 2021, 11:48
Форвард "Минаю" Євген Селезньов

На інцидент також відреагувала адміністрація клубу

Після матчу проти "Шахтаря" форвард "Минаю" Євген Селезньов влип у скандал через відсутність на його формі нашивки з картою України та гасла "Слава Україні". Футболіст відреагував на критику хейтерів та заявив, що він грав у формі, яку йому видали.

Про це ввечері у неділю, 29 серпня, повідомили у Instagram footballuatv.

За словами Селезньова, у його обов’язки не входить стежити за формою і цим займається адміністрація клубу. Саму ситуацію форвард називає "дитячим садочком".

"Зрозумійте мене правильно, я не адміністратор команди. Я не стежу за футболками. Мені яку дали – я таку і вдягнув. Я не роблю сам собі футболки, а тим більше не знаю регламент, що потрібно набивати, а що – ні. Я просто не розбираюсь у цьому", — заявив футболіст.

Крім того Селезньов зазначив, що після цього скандалу у клубі йому сказали, що карту України та напис "Слава Україні" йому просто забули набити і він не розуміє, чому претензії полилися у його бік.

Форвард "Минаю" обурений через шквал критики у його бік, адже, за його словами, все життя працював на Україну.

"В інстаграмі пишуть, що я і такий, і сякий. Хлопці, та я на країну працював усе життя. Податки сплачував, імʼя країні робив. І на мене таке казати? Що, мені за кожним написом стежити? Є люди, які мають це робити, і це явно не я", — відповів Селезньов хейтерам.

При цьому адміністрація клубу заявила, що футболку Селезньова у день гри довелося замінити через "непередбачувані обставини". ФК "Минай" готовий понести штрафні санкції щодо цієї ситуації, а всіх винних обіцяють покарати.

Як повідомляв "Телеграф", матч Шахтар-Минай видався зовсім непростим для гірників. З поля видалили трьох футболістів. "Шахтар" втратив захисників Марлоса і Додо, а "Минай" — півзахисника Кулієва. Поєдинок завершився нічиєю з рахунком 1:1.

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