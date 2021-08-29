Селезньов відіграв матч з "Шахтарем" без нашивки "Слава Україні! Героям Слава!"

Євген Селезньов влип у черговий скандал.

Матч 6-го туру чемпіонату України сезону 2021/22 "Минай" — "Шахтар" завершився скандалом. За інформацією Sport.ua, український нападник господарів Євген Селезньов грав без нашивки УАФ з гаслом "Слава Україні! Героям Слава!".

Дана нашивка регламентована Української прем’єр-лігою і обов’язкова на матчах чемпіонату України. Емблема з логотипом УАФ повинна знаходитися по центру футболки між гербом клубу і виробником екіпіровки. Примітно, що всі інші футболісти грали з цією нашивкою.

А ось так, наприклад, виглядала форма партнера Селезньова по команді Віктора Ліховідько:

Віктор Ліховідько в матчі з "Шахтарем"

Відзначимо, гра завершилася сенсаційною нічиєю з рахунком 1:1. Селезньов відіграв 73 хвилини, після чого його замінив Олег Вишневський. До слова, в самому поєдинку з емоціями не впоратися відразу три футболісти. Головний арбітр зустрічі Катерина Монзуль видалила трьох гравців: Додо і Марлона з "Шахтаря" і Ельдара Кулієва з "Миная".

"Телеграф" нагадує, що Селезньов приєднався до "Минаю" в літнє міжсезоння. Раніше гравець зі скандалом був прибраний з "Колоса". До слова, головною метою Євгена є підкорення бомбардирської рекорду Максима Шацьких і Сергія Реброва. Форварду для цього треба забити 8 голів в чемпіонаті України.