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"Слава Украине" - "Героям Слава" отныне будет на футболках каждого клуба УПЛ

"Слава Украине" - "Героям Слава" отныне будет на футболках каждого клуба УПЛ
Обновлено 15:57 Сегодня Телеграф УПЛ "Униан"

Как можно прочитать из регламента УПЛ сезона 2021/2022, у клубов отныне появится новое обязательно. Лозунг "Слава Украине - Героям Слава", который с недавних пор является девизом нашей сборной, отныне будет нанесён на игровые футболки команд. 

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 Обязательство касается матчей собственно УПЛ, а также Кубка и Суперкубка Украины. Эмблема будет размещена на футболке спереди между логотипом клуба и логотипом производителя экипировки, то есть примерно на середине плеча футболиста.


Отметим, что в связи с нанесением этих слов на форму сборной Украины в России, а затем и в УЕФА начался настоящий переполох. Именно после того случая "Слава Украине - Героям Слава" стали девизом национальной сборной Украины

"Телеграф" напоминает о ещё одном изменении в регламенте УПЛ на следуюший сезон коснулось и вылета-захода команд

Ранее "Телеграф" сообщал, что Италия может получить право на проведение одного из больших турниров.

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Глеб Скрипченко
Автор: Глеб Скрипченко Журналист
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Андрей Павелко, УПЛ, Слава Украине, УАФ, Слава Украине! - Героям слава!.
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