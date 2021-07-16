"Слава Украине" - "Героям Слава" отныне будет на футболках каждого клуба УПЛ

Как можно прочитать из регламента УПЛ сезона 2021/2022, у клубов отныне появится новое обязательно. Лозунг "Слава Украине - Героям Слава", который с недавних пор является девизом нашей сборной, отныне будет нанесён на игровые футболки команд.

Обязательство касается матчей собственно УПЛ, а также Кубка и Суперкубка Украины. Эмблема будет размещена на футболке спереди между логотипом клуба и логотипом производителя экипировки, то есть примерно на середине плеча футболиста.





Отметим, что в связи с нанесением этих слов на форму сборной Украины в России, а затем и в УЕФА начался настоящий переполох. Именно после того случая "Слава Украине - Героям Слава" стали девизом национальной сборной Украины.

"Телеграф" напоминает о ещё одном изменении в регламенте УПЛ на следуюший сезон коснулось и вылета-захода команд.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Италия может получить право на проведение одного из больших турниров.