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"Вам тут не рады": в Киеве осквернили эмблемы "Шахтёра"

"Вам тут не рады": в Киеве осквернили эмблемы "Шахтёра"
Обновлено 09:25 Сегодня Телеграф Ультрас "Динамо" Ультрас "Динамо"

Вчера донецкий "Шахтёр" в честь презентации новой формы на сезон 2021/2022, которая проходила в Украинском Доме, украсил это здание в свои эмблемы. Пикантности ситуации добавляет тот факт, что находится оно в самом центре Киева напротив стадиона "Динамо" имени Валерия Лобановского. Также символика "оранжево-чёрного" клуба в один миг появилась и в других места столицы.

Однако недовольные нашлись быстро. Эмблемы "горняков" были или сорваны (а оставлена лишь реклама Пумы), или закиданы яйцами. Как потом выяснилось из "чистосердечного признания" в Фейсбуке, совершили эти действия ультрас киевского "Динамо".  

"Вам тут не рады" - лаконично выразились фанаты "бело-синих".


Реакции самого донецкого клуба на случившееся пока нет.  

Ранее "Телеграф" сообщал, что в комментариях в интернете также появилось очень много недовольных новым "украшением" Киева

"Телеграф" напоминает о таджикском форварде по имени Арсен Аваков, который стал лучшим бомбардиром чемпионата Украины в сезоне 1994/1995.

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Глеб Скрипченко
Автор: Глеб Скрипченко Журналист
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Все по теме:

Киев, ФК Шахтер, Шахтер, Ультрас Динамо, Эмблемы Шахтера.
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