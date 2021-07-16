"Вам тут не рады": в Киеве осквернили эмблемы "Шахтёра"

Вчера донецкий "Шахтёр" в честь презентации новой формы на сезон 2021/2022, которая проходила в Украинском Доме, украсил это здание в свои эмблемы. Пикантности ситуации добавляет тот факт, что находится оно в самом центре Киева напротив стадиона "Динамо" имени Валерия Лобановского. Также символика "оранжево-чёрного" клуба в один миг появилась и в других места столицы.

Однако недовольные нашлись быстро. Эмблемы "горняков" были или сорваны (а оставлена лишь реклама Пумы), или закиданы яйцами. Как потом выяснилось из "чистосердечного признания" в Фейсбуке, совершили эти действия ультрас киевского "Динамо".

"Вам тут не рады" - лаконично выразились фанаты "бело-синих".



Реакции самого донецкого клуба на случившееся пока нет.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в комментариях в интернете также появилось очень много недовольных новым "украшением" Киева.

"Телеграф" напоминает о таджикском форварде по имени Арсен Аваков, который стал лучшим бомбардиром чемпионата Украины в сезоне 1994/1995.