Арсен Аваков был лучшим форвардом Чемпионата Украины сезона 1994/1995

Вчера украинское информационное пространство ошеломила новость об отставке министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, который занимал свою должность почти семь с половиной лет.

Однако своей Арсена Авакова знает не только украинская политика, но и украинский футбол. Речь о таджикском нападающем (на заглавном фото - справа), чьё отчество Георгиевич, а не Борисович, и который в 90-х защищал цвета двух наших клубов, которых уже нет на футбольной карте Украины - "Темп" из Шепетовки (с 1992 по 1994) и запорожское "Торпедо" (с 1994 по 1996).

Самое интересное, что до 1994-го года футболист играл на позиции центрального защитника, на которой провёл и первые 7 туров в новой команде. Затем, спустя 7 туров, он был переквалифицирован, и стал лучшим бомбардиром Высшей лиги Чемпионата Украины по футболу сезона 1994/1995, забив 21 мяч.



В начале 1996-го года Аваков перешёл в "Торпедо" другое, московское, носившее тогда название "Торпедо-Лужники", и продолжил карьеру уже в российских клубах.

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