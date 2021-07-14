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Арсен Аваков был лучшим форвардом Чемпионата Украины сезона 1994/1995

Арсен Аваков был лучшим форвардом Чемпионата Украины сезона 1994/1995
Обновлено 10:52 Сегодня Телеграф FootBoom

Вчера украинское информационное пространство ошеломила новость об отставке министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, который занимал свою должность почти семь с половиной лет.

Однако своей Арсена Авакова знает не только украинская политика, но и украинский футбол. Речь о таджикском нападающем (на заглавном фото - справа), чьё отчество Георгиевич, а не Борисович, и который в 90-х защищал цвета двух наших клубов, которых уже нет на футбольной карте Украины - "Темп" из Шепетовки (с 1992 по 1994) и запорожское "Торпедо" (с 1994 по 1996).  

Самое интересное, что до 1994-го года футболист играл на позиции центрального защитника, на которой провёл и первые 7 туров в новой команде. Затем, спустя 7 туров, он был переквалифицирован, и стал лучшим бомбардиром Высшей лиги Чемпионата Украины по футболу сезона 1994/1995, забив 21 мяч.

В начале 1996-го года Аваков перешёл в "Торпедо" другое, московское, носившее тогда название "Торпедо-Лужники", и продолжил карьеру уже в российских клубах.  

"Телеграф" напоминает о том, как Яремчуку и Миколенко досталось за фото с Бастой.

 Ранее "Телеграф" сообщал, что у Зинченко и Седан совсем скоро родится ребёнок.

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Глеб Скрипченко
Автор: Глеб Скрипченко Журналист
Просмотры: 798

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Арсен Аваков, Украинский футбол, Торпедо Запорожье, Темп Шепетовка.
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