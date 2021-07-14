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Яремчуку та Миколенку дісталося за фото із Бастою - раніше репер виступав у Криму і був персоною нон-грата в Україні
Яремчуку та Миколенку дісталося за фото із Бастою - раніше репер виступав у Криму і був персоною нон-грата в Україні

Яремчуку и Миколенко досталось за фото с Бастой - ранее рэпер выступал в Крыму и был персоной нон-грата в Украине

Яремчуку и Миколенко досталось за фото с Бастой - ранее рэпер выступал в Крыму и был персоной нон-грата в Украине
09:25 Сегодня Телеграф Инстаграм Миколенко Скриншот с Инстаграма Миколенко

Вчера украинский интернет поразил очередной скандал. На этот раз он связан с людьми, за которых мы последний месяц с лишним сильно болели и переживали, просматривая Чемпионат Европы по футболу

В сторис левого защитника национальной сборной Украины Виталия Миколенко появилось фото с партнёром по команде Романом Яремчуком и... российским рэпером Бастой. Сделано оно на отдыхе в Турции.

В сети многие не оценили поступок футболистов, попутно вспомнив, что раньше Баста посещал с концертами аннексированный россиянами Крым, а кроме того принимал участие в съёмках фильма о Крымском мосте. К слову, ранее его концерт в Киеве собрал большую акцию протеста.




"Телеграф" напоминает, что накануне Евро-2020 игроки сборной Украины попали в скандал с плейлистом с российскими исполнителями, однако он был быстро заменён, а капитан главной команды страны Андрей Пятов заявил, что не подавал УЕФА никаких скандальных музыкальных подборок.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Миколенко заинтересовалась римская "Рома", в то время как Яремчук находился в шаге от перехода в португальскую "Бенфику".

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Глеб Скрипченко
Автор: Глеб Скрипченко Журналист
Просмотры: 479

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Сборная Украины, ФК Динамо (Киев), Баста, Последние новости ФК Динамо, Роман Яремчук, Гент, Виталий Миколенко.
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