Яремчуку и Миколенко досталось за фото с Бастой - ранее рэпер выступал в Крыму и был персоной нон-грата в Украине

Вчера украинский интернет поразил очередной скандал. На этот раз он связан с людьми, за которых мы последний месяц с лишним сильно болели и переживали, просматривая Чемпионат Европы по футболу.
В сторис левого защитника национальной сборной Украины Виталия Миколенко появилось фото с партнёром по команде Романом Яремчуком и... российским рэпером Бастой. Сделано оно на отдыхе в Турции.
В сети многие не оценили поступок футболистов, попутно вспомнив, что раньше Баста посещал с концертами аннексированный россиянами Крым, а кроме того принимал участие в съёмках фильма о Крымском мосте. К слову, ранее его концерт в Киеве собрал большую акцию протеста.
"Телеграф" напоминает, что накануне Евро-2020 игроки сборной Украины попали в скандал с плейлистом с российскими исполнителями, однако он был быстро заменён, а капитан главной команды страны Андрей Пятов заявил, что не подавал УЕФА никаких скандальных музыкальных подборок.
Ранее "Телеграф" сообщал, что Миколенко заинтересовалась римская "Рома", в то время как Яремчук находился в шаге от перехода в португальскую "Бенфику".