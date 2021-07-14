У Зинченко и Седан совсем скоро будет ребёнок: фото пары из отпуска

В начале июня этого года с фотографий в сети стало известно, что полузащитник национальной сборной Украины Александр Зинченко и его возлюбленная Влада Седан - журналистка телеканалов "Футбол 1, 2, 3", ожидают первенца. Вчера же в Инстаграме игрока "Манчестер Сити" появилось ещё более показательное фото, с которого можно сделать вывод, что ребёнок у пары будет уже совсем скоро.

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Как мы можем увидеть, фото пары сделано в отпуске, где Саша и Влада находятся после напряжённой работы на Чемпионате Европы - каждый на своей нише. Зинченко сыграл во всех матчах сборной Украины (и даже забил в ворота шведов в 1/8 финала, когда наши в овертайме одержали победу 2:1), в то время как Седан вела репортажи с места событий.

"Телеграф" напоминает, что два игрока сборной Украины угодили в скандал, опубликовав в Инстаграме фото с российским рэпером Бастой.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Влада Седан готова была провалить ЗНО ради успеха сборной Украины на Евро-2012.