Влада Седан была готова провалить ВНО ради победы сборной Украины на Евро (видео)

Украинская спортивная журналистка, жена футболиста Александра Зинченко, Влада Седан еще в школьные годы активно переживала за национальную команду.

В сети всплыло видео, на котором юная Влада отвечает на вопрос корреспондента о том, на что она готова пойти ради победы сборной Украины на Евро-2012. Седан тогда ответила, что согласится провалить ВНО ради победы "Синее-желтых". Примечательно, что одним из корреспондентов на архивном видео был бывший руководитель студии "Мамахохотала", а ныне народный депутат IX созыва Роман Грищук.

Нардеп опубликовал архивное видео на своей страничке в Facebook:

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