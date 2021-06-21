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Влада Седан была готова провалить ВНО ради победы сборной Украины на Евро (видео)

Влада Седан была готова провалить ВНО ради победы сборной Украины на Евро (видео)
Обновлено 13:03 Сегодня Телеграф Фото: Кадр из видео

Украинская спортивная журналистка, жена футболиста Александра ЗинченкоВлада Седан еще в школьные годы активно переживала за национальную команду.

Жена Зинченко засветила округлившийся животик на фото с Шевченко

В сети всплыло видео, на котором юная Влада отвечает на вопрос корреспондента о том, на что она готова пойти ради победы сборной Украины на Евро-2012. Седан тогда ответила, что согласится провалить ВНО ради победы "Синее-желтых". Примечательно, что одним из корреспондентов на архивном видео был бывший руководитель студии "Мамахохотала", а ныне народный депутат IX созыва Роман Грищук

Нардеп опубликовал архивное видео на своей страничке в Facebook:

"Телеграф" напоминает, что сегодня, 21 июня, сборная Украины проведет свой решающий матч на групповой стадии Евро-2020. С последними новостями касательно этой игры можно ознакомиться у нас на сайте.

С полным календарем и результатами всех матчей Евро-2020 можно следить в специальном разделе нашего сайта.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Футбол, Александр Зинченко, Влада Седан.
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