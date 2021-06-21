Украина - Австрия: все о главном решающем матче нашей сборной (фото, видео)

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10:33 Сегодня Телеграф Фото: УАФ

Сегодня, 21 июня, в Бухаресте состоится матч третьего тура группового раунда чемпионата Европы-2020 Украина - Австрия. Встреча которая пройдет на "Арена Националэ",  начнется в 19:00 по киевскому времени. "Телеграф" в этой статье будет публиковать новости, касающиеся игры главной команды страны.

Украина - Австрия: онлайн матча Чемпионата Европы

"Телеграф" объяснил, почему Австрии невыгодно побеждать в матче с Украиной.

На совещании с участием представителей команд и официальных лиц матча было решено, что сборная Украины проведет встречу в желтом комплекте формы. Австрия сыграет в красно-белом.

Накануне матча главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко объявил заявку на игру. Из тех футболистов, которые есть в официальной заявке сборной Украины на Евро-2020, в состав на поединок с Австрией не вошли Александр Зубков, Денис Попов и Роман Безус.

Заявка сборной Украины на матч с Австрией:

За день до игры украинские сборники провели мероприятия для прессы:

Что говорил Шевченко перед матчем:

В прошлом туре украинцы минимально обыграли Северную Македонию, а австрийцы уступили Нидерландам.

Ранее "Телеграф" сообщал, где посмотреть матч Украина - Австрия в прямом эфире, а а также рассказывал о котировках букмекеров на это противостояние.

С полным календарем и результатами всех матчей Евро-2020 можно ознакомиться в специальном разделе нашего сайта.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Все по теме:

Сборная Украины, Футбол, Сборная Австрии, Евро-2020.
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