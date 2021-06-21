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Украина - Австрия: стартовые составы команд на матч Евро-2020

Украина - Австрия: стартовые составы команд на матч Евро-2020
18:03 Сегодня Телеграф Фото: УАФ

Сегодня, 21 июня, сборные Украины и Австрии проведут матч третьего тура группового раунда. Встреча состоится в Бухаресте на "Арена Националэ", начало поединка - в 19:00 по Киеву. Накануне главные тренеры команд определились со стартовыми составами.

Украина - Австрия: онлайн матча Чемпионата Европы

Стартовые составы команд:

Украина: Бущан, Миколенко, Матвиенко, Забарный, Караваев, Зинченко, Малиновский, Сидорчук, Шапаренко, Ярмоленко, Яремчук.

 
 
 
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Публикация от УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ФУТБОЛУ (@uafukraine)

Австрия: Бахманн, Драгович, Хинтереггер, Баумгартнер, Лайнер, К. Шлагер, Лаймер, Алаба, Забитцер, Арнаутович, Гриллич.

Отметим, обслужит встречу бригада арбитров из Турции во главе с Джюнейтом Чакыром. Для продолжения борьбы в турнире украинцам достаточно не проиграть.

С полным расписанием, турнирными таблицами, результатами и видеообзорами всех матчей чемпионата Европы-2020 можно ознакомиться у нас на сайте.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 294

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Сборная Украины, Футбол, Сборная Австрии, Евро-2020.
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