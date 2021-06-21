Украина - Австрия: стартовые составы команд на матч Евро-2020

Сегодня, 21 июня, сборные Украины и Австрии проведут матч третьего тура группового раунда. Встреча состоится в Бухаресте на "Арена Националэ", начало поединка - в 19:00 по Киеву. Накануне главные тренеры команд определились со стартовыми составами.
Стартовые составы команд:
Украина: Бущан, Миколенко, Матвиенко, Забарный, Караваев, Зинченко, Малиновский, Сидорчук, Шапаренко, Ярмоленко, Яремчук.
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Австрия: Бахманн, Драгович, Хинтереггер, Баумгартнер, Лайнер, К. Шлагер, Лаймер, Алаба, Забитцер, Арнаутович, Гриллич.
Com'on you boys in #AUT #EURO2020 #GemeinsamÖsterreich pic.twitter.com/dqKD1rj1xJ
— ÖFB - oefb.at (@oefb1904) June 21, 2021
Отметим, обслужит встречу бригада арбитров из Турции во главе с Джюнейтом Чакыром. Для продолжения борьбы в турнире украинцам достаточно не проиграть.
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