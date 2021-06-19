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Украина - Австрия: онлайн матча Чемпионата Европы

Украина - Австрия: онлайн матча Чемпионата Европы
Обновлено 23:36 Сб, 19 Июнь 2021 Телеграф Українська асоціація футболу

В понедельник, 21 июня, сборная Украины проведёт свой третий матч в рамках группового турнира Евро-2020. В соперниках - сборная Австрии. В этой статье "Телеграф" проведёт прямую текстовую трансляцию поединка дружины Андрея Шевченко, который обслужит турецкая бригада арбитров во главе с Джюнейтом Чакыром. 

                                                         Украина -:- Австрия

                                                            (начало в 19:00)     

Небольшим фаворитом матча по мнению букмекеров считается сборная Украины, однако более всего они верят в ничью, которая должна устроить обе команды.

"Телеграф" напоминает, какие расклады помогут Украине выйти в 1/8 Чемпионата Европы. Не забывайте, где и когда смотреть важнейший матч главной команды нашей страны.

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Глеб Скрипченко
Автор: Глеб Скрипченко Журналист
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Андрей Шевченко, Сборная Украины, Сборная Австрии, Евро-2020.
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