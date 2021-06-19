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Украина - Австрия: букмекеры озадачили прогнозом на матч Евро-2020

Украина - Австрия: букмекеры озадачили прогнозом на матч Евро-2020
Обновлено 14:47 Сегодня Телеграф Фото: УАФ

В понедельник, 21 июня, в группе С состоится решающий матч третьего тура между командами Украины и Австрии. На кону игры будет стоять прямая путевка в плей-офф со второго места. Букмекеры оценили шансы команд.

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Во мнению специалистов, шансы команд в этом противостоянии практически равны. Успех "Желто-синих" оценивается коэффициентом 3,58, а австрийцев - 3,84, ничейный результат считается самым вероятным исходом поединка - коэффициент 1,95. Аналитики Пари-Матч считают, что самым вероятным исходом встречи является результат 0:0 и 1:1 - коэффициенты 3,60 и 3,80 соответственно.

Прогноз букмекеров на матч Украина - Австрия (данные за 19 июня):

  • Пари-Матч: (победа сборной Украины 3,58 - ничья 1,95 - победа команды Австрии 3,84)

Ранее "Телеграф" сообщал, кто рассудит матч Украина - Австрия.

С полным календарем и результатами всех матчей Евро-2020 можно ознакомиться в специальном разделе нашего сайта.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 254

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Сборная Украины, Футбол, Сборная Австрии, Евро-2020.
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