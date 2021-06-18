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Пятница, 18.06.2021
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Сборная Украины добыла первую победу на Евро-2020: видеообзор матча с Северной Македонией
Сборная Украины добыла первую победу на Евро-2020: видеообзор матча с Северной Македонией
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Что нужно Украине в последнем туре для выхода в 1/8 Евро-2020?

Что нужно Украине в последнем туре для выхода в 1/8 Евро-2020?
10:08 Сегодня Телеграф UEFA Українська асоціація футболу

Во вчерашних матчах группы С на Чемпионате Европы сборная Украины со счётом 2:1 обыграла Северную Македонию, а сборная Нидерландов 2:0 - сборную Австрии. И очень важно, что "оранжевые" таки забили второй мяч, ведь разница мячей у австрийцев теперь 3:3, тогда как у нас - 4:4. При одинаковой разнице в первую очередь считаются именно забитые мячи, поэтому команда Андрея Шевченко сейчас занимает вторую строчку в таблице, опережая австрийцев.  

В целом, вышеописанная означает для нас благоприятную ситуацию. Но вот для сторонних любителей футбола - отнюдь нет. Победа над Австрией не даст Украине первое место (как и победа над Украиной для Австрии) даже в случая поражения Нидерландов от Северной Македонии - у подопечных Франка де Бура всё равно преимущество по личным встречам. И поэтому и Украину, и Австрию устроит ничья. Нас она выводит в плей-офф со второго места на первую команду группы А (предположительно, Италию, хотя в теории может быть и Уэльс). Вполне возможно, понимая эту ситуацию, команды на ничью и сыграют. 

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Печальный расклад, а именно поражение (если Австрия вдруг посчитает, что 4 очка на 3-м месте ей может не хватить, и побежит вперёд рваться на встречу с Италией), конечно же, может стать фатальным. Однако просчёты того, какие 4 команды из лучших третьих должны выходить, логично будет делать лишь после завершения последних туров в последних группах. И в наших силах не допустить этого ожидания.  

"Телеграф" напоминает, что сегодня на Евро-2020 состоится великое и могучее дерби Британии.

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Глеб Скрипченко
Автор: Глеб Скрипченко Журналист
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Андрей Шевченко, Сборная Украины, Сборная Австрии, Евро-2020.
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