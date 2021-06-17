Англия Шотландия: прямая трансляция британского дерби на Евро-2020

Заключительным поединком пятницы, 18 июня, на Евро-2020 станет британское дерби между Англией и Шотландией. Банально сказано: больше, чем просто матч, пусть даже с явным преимуществом в классе одной из команд.

"Телеграф" в этой статье проведёт текстовую трансляцию матча, который обслужит испанская бригада арбитров во главе с Матеу Лаосом. Сюда оперативно будут добавлены видео голов и лучших моментов встречи на легендарном лондонском "Уэмбли", сыгравшим особую роль в истории этого противостояния.

Англия -:- Шотландия

(начало в 19:00)

Фаворитами матча по мнению букмекеров являются англичане. "Телеграф" напоминает, где и во сколько смотреть матч Англия - Шотландия. Игра начнётся в 22:00 по киевскому времени.