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Англия Шотландия: прямая трансляция британского дерби на Евро-2020

Англия Шотландия: прямая трансляция британского дерби на Евро-2020
21:57 Сегодня Телеграф Dailyrecord

Заключительным поединком пятницы, 18 июня, на Евро-2020 станет британское дерби между Англией и Шотландией. Банально сказано: больше, чем просто матч, пусть даже с явным преимуществом в классе одной из команд.

"Телеграф" в этой статье проведёт текстовую трансляцию матча, который обслужит испанская бригада арбитров во главе с Матеу Лаосом. Сюда оперативно будут добавлены видео голов и лучших моментов встречи на легендарном лондонском "Уэмбли", сыгравшим особую роль в истории этого противостояния.

                                             Англия -:- Шотландия

                                                  (начало в 19:00) 

Фаворитами матча по мнению букмекеров являются англичане. "Телеграф" напоминает, где и во сколько смотреть матч Англия - Шотландия. Игра начнётся в 22:00 по киевскому времени.

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Глеб Скрипченко
Автор: Глеб Скрипченко Журналист
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Сборная Англии, Сборная Шотландии, Уэмбли, Евро-2020.
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