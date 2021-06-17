Англия - Шотладния: анонс дерби всея Британии

На Евро-2020 закроет программу пятницы, 18 июня, поединок между Англией и Шотландией. Этот матч стоит особняков из-за своей богатейшей истории, можно смело сказать, что Англия - Шотландия - это дерби на все времена. И не только футбольное. Чтобы понять его суть полностью - нужно заходить глубоко-глубоко в историю. Более того, матч состоится на на легендарном лондонском стадионе "Уэмбли" и начнётся в 22:00 по киевскому времени.

Фаворитом матча по мнению букмекеров является сборная Англии, которая в минувшем туре обыграла хорватов со счётом 1:0.

Прогноз автора: 2:0.

"Телеграф" напоминает, что также завтра в рамках этой группы сыграют сборные Хорватии и Чехии. Именно чехи в первом туре со счётом 2:0 и с фантастическим голом Шика (и дублем вообще) в Глазго обыграли шотландцев.