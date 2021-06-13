Сборная Англии на старте Евро-2020 обыграла Хорватию (видео)

В воскресенье, 13 июня, в первом поединке группы D на Евро-2020 встретились команды Англии и Хорватии. Игра прошла в Лондоне на стадионе "Уэмбли" и завершилась со счетом 1:0 в пользу англичан.

Единственный гол во встрече в начале второго тайма записал на свой счет Рахим Стерлинг, который реализовал блестящую передачу Калвина Филлипса.

Англия 1:0 Хорватия

Гол: Стерлинг 57'

Видео гола Стерлинга:

STERLING FULL GOAL pic.twitter.com/yYY5cbmE15 — SCORED GOALS (@scoredgoalss) June 13, 2021

Отметим, Англия и Хорватия на чемпионате Европы выступают в группе D вместе с командами Шотландии и Чехии, которые свой поединок первого тура проведут завтра, 15 июня. В следующем туре хорваты сыграют c чехами, а англичане - с шотландцами. Игры пройдут в пятницу, 18 июня. С расписанием и результатами всех матчей Евро-2020 можно ознакомиться у нас на сайте.