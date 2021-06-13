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Сборная Англии на старте Евро-2020 обыграла Хорватию (видео)

Сборная Англии на старте Евро-2020 обыграла Хорватию (видео)
17:51 Сегодня Телеграф Фото: Twitter england

В воскресенье, 13 июня, в первом поединке группы D на Евро-2020 встретились команды Англии и Хорватии. Игра прошла в Лондоне на стадионе "Уэмбли" и завершилась со счетом 1:0 в пользу англичан.

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Единственный гол во встрече в начале второго тайма записал на свой счет Рахим Стерлинг, который реализовал блестящую передачу Калвина Филлипса.

Англия 1:0 Хорватия

Гол: Стерлинг 57'

Видео гола Стерлинга:

Отметим, Англия и Хорватия на чемпионате Европы выступают в группе D вместе с командами Шотландии и Чехии, которые свой поединок первого тура проведут завтра, 15 июня. В следующем туре хорваты сыграют c чехами, а англичане - с шотландцами. Игры пройдут в пятницу, 18 июня. С расписанием и результатами всех матчей Евро-2020 можно ознакомиться у нас на сайте.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Сборная Англии, Футбол, Сборная Хорватии, Евро-2020.
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