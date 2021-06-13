В России предположили, что сборную отравили перед матчем с Бельгией на Евро-2020

Лидер партии "Коммунисты России" Сергей Малинкович прокомментировал поражение национальной команды от Бельгии на чемпионате Европы по футболу.

По словам депутата, сборная России выглядела неестественно и, возможно, команду чем-то "напоили" или "облучили" перед игрой, что могло сказаться на результате. Также Малинкович предположил, что за этим стоит "третья сторона". Кроме того, Сергей считает, что для профилактики с командой РФ всегда должны находится рядом пять сотрудников ФСБ.

"Моя версия такая: сборную России перед матчем с Бельгией могли чем-то напоить, облучить, подмешать что-то в еду. Мы не знаем, в какой состоянии они выходили на поле. Тренер ведь не идиот, он не хочет терять свое место. И, я уверен, с ним наверняка была проведена беседа на самом высоком уровне. Но так продуть… Здесь точно замешана какая-то третья сторона. Поэтому, на мой взгляд, нужно восстановить советскую традицию - на каждый матч с командой должны ездить пять сотрудников ФСБ. Лучше всего, чтобы чекисты были внедрены в состав команды, и никто не знал, кто он на самом деле. Короче, в сборной должен быть человек, ответственный за морально-политическую обстановку", - цитирует Малинковича sport24.

"Телеграф" напоминает, что матч Бельгия - Россия завершился разгромом. К слову, во Львове радовались каждому голу в ворота команды РФ.

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