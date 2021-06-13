Как во Львове болели за Бельгию в матче Евро-2020 против России: в сеть попало видео

В сети появилось видео, на котором видно, как на фан-зоне во Львове наблюдали за событиями матча первого тура группового раунда чемпионата Европы Бельгия - Россия.

На кадрах видно, как украинские болельщики отмечают каждый пропущенный гол россиянами. Матч сборной РФ привлек немалое число зрителей, ведь организаторы пообещали наливать бесплатно пиво за каждый пропущенный гол командой Черчесова. Ролик был опубликован в TikTok "Брутальный футбол".

Вот такая акция сопровождала праздник футбола во Львове:

"Телеграф" напоминает, что матч Бельгия - Россия проходил Санкт-Петербурге и завершился разгромной победой бельгийцев. У нас на сайте доступен полный видеообзор этого матча.

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