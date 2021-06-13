Скачать
Воскресенье, 13.06.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
"Пусть идут в ж*пу": российский журналист объяснил, почему сборная РФ не приклонила колено на Евро-2020
"Пусть идут в ж*пу": российский журналист объяснил, почему сборная РФ не приклонила колено на Евро-2020
Украинский боксер добыл победу с Бандерой на груди (видео)
Украинский боксер добыл победу с Бандерой на груди (видео)
Потенциальный соперник Ломаченко добыл победу в Лас-Вегасе (видео)
Потенциальный соперник Ломаченко добыл победу в Лас-Вегасе (видео)
Лукаку забил России на Евро-2020 самый легкий гол в карьере (видео)
Лукаку забил России на Евро-2020 самый легкий гол в карьере (видео)

Как во Львове болели за Бельгию в матче Евро-2020 против России: в сеть попало видео

Как во Львове болели за Бельгию в матче Евро-2020 против России: в сеть попало видео
12:53 Сегодня Телеграф Фото: Кадр из видео

В сети появилось видео, на котором видно, как на фан-зоне во Львове наблюдали за событиями матча первого тура группового раунда чемпионата Европы Бельгия - Россия.

Лукаку забил России на Евро-2020 самый легкий гол в карьере (видео)

На кадрах видно, как украинские болельщики отмечают каждый пропущенный гол россиянами. Матч сборной РФ привлек немалое число зрителей, ведь организаторы пообещали наливать бесплатно пиво за каждый пропущенный гол командой Черчесова. Ролик был опубликован в TikTok "Брутальный футбол".

Вот такая акция сопровождала праздник футбола во Львове:

 "Телеграф" напоминает, что матч Бельгия - Россия проходил Санкт-Петербурге и завершился разгромной победой бельгийцев. У нас на сайте доступен полный видеообзор этого матча.

С полным расписанием и результатами всех матчей Евро-2020 можно ознакомиться у нас на сайте.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 622

Все по теме:

Сборная России, Львов, Футбол, Евро-2020, Сборная Бельгии.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Бельгия растоптала Россию на Евро-2020 на глазах ее родных болельщиков (видео)
02 Финляндия обыграла Данию на Евро-2020, нанеся один удар за матч (видео)
03 Футболист потерял сознание во время матча Евро-2020, игра Дания - Финляндия приостановлена
04 Появилась официальная информация о состоянии футболиста Эриксена
05 Лукаку забил России на Евро-2020 самый легкий гол в карьере (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь