Хорватия - Чехия: онлайн матча Чемпионата Европы

Вторым матчем игрового дня в пятницу, 18 июня, станет противостояние между Хорватией и Чехией. "Телеграф" в этой статье проведёт прямую трансляцию матча, куда будут оперативно добавлены голы и лучшие моменты встречи. Игру обслужит испанская бригада арбитров во главе с Карлосом дель Серро Гранде.

Хорватия -:- Чехия

(начало в 19:00)

Фаворитом игры по мнению букмекеров является сборная Хорватии. "Телеграф" напоминает, где и когда смотреть матч Чемпионата Европы между Хорватией и Чехией, который пройдёт в столице Шотландии - городе Глазго, на стадионе "Хэмпден Парк".