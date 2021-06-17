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Хорватия - Чехия: онлайн матча Чемпионата Европы

Хорватия - Чехия: онлайн матча Чемпионата Европы
Обновлено 16:47 Сегодня Телеграф RT

Вторым матчем игрового дня в пятницу, 18 июня, станет противостояние между Хорватией и Чехией. "Телеграф" в этой статье проведёт прямую трансляцию матча, куда будут оперативно добавлены голы и лучшие моменты встречи. Игру обслужит испанская бригада арбитров во главе с Карлосом дель Серро Гранде.

                                       Хорватия -:- Чехия

                                           (начало в 19:00)  

Фаворитом игры по мнению букмекеров является сборная Хорватии. "Телеграф" напоминает, где и когда смотреть матч Чемпионата Европы между Хорватией и Чехией, который пройдёт в столице Шотландии - городе Глазго, на стадионе "Хэмпден Парк".

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Глеб Скрипченко
Автор: Глеб Скрипченко Журналист
Просмотры: 95

Все по теме:

Глазго, Сборная Чехии, Сборная Хорватии, Евро-2020.
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