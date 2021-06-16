Англия - Шотландия: названы шансы команд в британском дерби на Евро-2020

В пятницу, 18 июня, сборные Англии и Шотландии в Лондоне закроют программу игрового дня, 18 июня, на Евро-2020. Накануне букмекеры оценили шансы команд.

По мнению специалистов, хозяева встречи на голову сильнее шотландцев, что видно и по коэффициентам. Успех англичан оценивается в 1,35, а шотландцев - в 11,00. ничья также маловероятна - 5,30. Букмекеры считают, что англичане победят шотландцев со счетом 2:0 - коэффициент 5,60.

Прогноз букмекеров на матч Англия - Шотландия (данные за 16 июня):

Пари-Матч: (победа сборной Англии 1,35 - ничья 5,20 - победа команды Шотландии 11,00)

Фаворит: ( 1,35 - 5,30 - 10.50)

William Hill: (1,33 - 4,80 - 11,00)

"Телеграф" напоминает, что в первом туре "Львы" одолели хорватов, а шотландцы были биты чехами.

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