Шотландия - Чехия: видео голов и обзор матча имени Шика

Понедельничную программу Евро-2020 начали сборные Шотландии и Чехии. Игра проходила в Глазго на стадионе "Хэмпдон Парк", и закончилась в пользу гостей - как номинальных, так и реальных.
Главным героем встречи стал чешский форвард леверкузенского "Байера" Патрик Шик, который в первом тайме точно пробил головой, а во втором положил настоящий шедевр с 45.44 метров, установив рекорд Чемпионатов Европы начиная с 1980-го года, когда и начали вести статистику. Несмотря на нелепый выход кипера британцев Маршала, этот мяч со всех сторон кажется просто невероятным.
Patrick, HOLY SHICK!
pic.twitter.com/BPFSnDVctb
— Raf (@CFC_Raf) June 14, 2021
Видеообзор встречи будет добавлен спустя небольшое время. "Телеграф" напоминает, что вчера прекрасный гол на Евро забил Андрей Ярмоленко.