Шотландия - Чехия: видео голов и обзор матча имени Шика

Понедельничную программу Евро-2020 начали сборные Шотландии и Чехии. Игра проходила в Глазго на стадионе "Хэмпдон Парк", и закончилась в пользу гостей - как номинальных, так и реальных.

Главным героем встречи стал чешский форвард леверкузенского "Байера" Патрик Шик, который в первом тайме точно пробил головой, а во втором положил настоящий шедевр с 45.44 метров, установив рекорд Чемпионатов Европы начиная с 1980-го года, когда и начали вести статистику. Несмотря на нелепый выход кипера британцев Маршала, этот мяч со всех сторон кажется просто невероятным.

Видеообзор встречи будет добавлен спустя небольшое время. "Телеграф" напоминает, что вчера прекрасный гол на Евро забил Андрей Ярмоленко.