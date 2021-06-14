У Ярмоленко появился конкурент в борьбе за лучший гол на Евро-2020 (видео)

На чемпионате Европы по футболу был забит невероятный гол.

В матче первого тура в квартете D встречались Шотландия и Чехия. При счете 0:1 в пользу чехов нападающий гостей Патрик Шик забил фантастический гол. На 52 минуте поединка форвард чехов после отскока решился на удар с ходу с центра поля и не прогадал - кипер хозяев Дэвид Маршалл капитулировал.

Видео гола Патрика Шика с центра поля:

Отметим, Шик оформил и первый гол в матче, а его команда победила со счетом 2:0. Этот успех вывел чехов на первое место в группе D, в которой выступают также англичане и хорваты. У нас на сайте доступен полный видеообзор матча Шотландия - Чехия, а также хайлайты встречи Англия - Хорватия.

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