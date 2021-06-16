Англия - Шотландия: где и когда смотреть матч Евро-2020

В пятницу, 18 июня, сборные Англии и Шотландии закроют программу матчей игрового дня на Евро-2020. Встреча состоится в Лондоне на "Уэмбли", начало поединка - в 22:00 по киевскому времени.

В прямом эфире в Украине матч Англия - Шотландия покажут телеканалы "Футбол 1" и "Украина". В сети официальная трансляция встречи будет доступна на сервисах oll.tv и megogo (требуется подписка, - прим. ред.). Кроме того, "Телеграф" проведет текстовый онлайн, где оперативно будут доступны видео голов и лучших моментов противостояния.

"Телеграф" напоминает, что в первом туре англичане переиграли Хорватию, а шотландцы уступили Чехии.

Ранее "Телеграф" сообщал, что букмекеры абсолютно не дают шансов шотландцам в британском дерби на ЧЕ-2020.

С полным расписанием и результатами всех матчей Евро-2020 можно ознакомиться у нас на сайте.