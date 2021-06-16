Скачать
Среда, 16.06.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
"Металл" со Второй лиги может попасть сразу в УПЛ
"Металл" со Второй лиги может попасть сразу в УПЛ
Украина - Северная Македония: видеотрансляция пресс-конференции Шевченко
Украина - Северная Македония: видеотрансляция пресс-конференции Шевченко
Горячая невеста футболиста "Динамо" сообщила о беременности (фото)
Горячая невеста футболиста "Динамо" сообщила о беременности (фото)
Правда ли, что Роналду обвалил акции Coca-Cola на миллиарды долларов? Отвечаем
Правда ли, что Роналду обвалил акции Coca-Cola на миллиарды долларов? Отвечаем

Англия - Шотландия: где и когда смотреть матч Евро-2020

Англия - Шотландия: где и когда смотреть матч Евро-2020
Обновлено 22:32 Сегодня Телеграф Фото: Twitter HarryMaguire93

В пятницу, 18 июня, сборные Англии и Шотландии закроют программу матчей игрового дня на Евро-2020. Встреча состоится в Лондоне на "Уэмбли", начало поединка - в 22:00 по киевскому времени.

В прямом эфире в Украине матч Англия - Шотландия покажут телеканалы "Футбол 1" и "Украина". В сети официальная трансляция встречи будет доступна на сервисах oll.tv и megogo (требуется подписка, - прим. ред.). Кроме того, "Телеграф" проведет текстовый онлайн, где оперативно будут доступны видео голов и лучших моментов противостояния. 

"Телеграф" напоминает, что в первом туре англичане переиграли Хорватию, а шотландцы уступили Чехии.

Ранее "Телеграф" сообщал, что букмекеры абсолютно не дают шансов шотландцам в британском дерби на ЧЕ-2020.

С полным расписанием и результатами всех матчей Евро-2020 можно ознакомиться у нас на сайте.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 85

Все по теме:

Сборная Англии, Сборная Шотландии, Футбол, Евро-2020.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Погба повторил выходку Роналду на Евро-2020 (видео)
02 Роналду побил бомбардирский рекорд Платини на Евро (видео)
03 "Металл" со Второй лиги может попасть сразу в УПЛ
04 Футболист укусил соперника во время матча Евро-2020 (видео)
05 Португалия дожала Венгрию на Евро-2020: видеообзор феерии Роналду
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь