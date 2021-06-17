"Минута славы": Ярмоленко повеселил на пресс-конференции после первой победы на Евро-2020 (видео)

Украинский полузащитник Андрей Ярмоленко вместе с главным тренером национальной команды Андреем Шевченко ответил на вопросы журналистов. Перед началом мероприятия полузащитник позаигрывал с известными брендами.

Ярмоленко поставил бутылки с Coca-Cola и Heineken поближе к себе, а затем пошутил: "Ребята, свяжитесь со мной".

Видео с пресс-конференции доступно в сети:

Отметим, Ярмоленко стал лучшим игроком матча Украина - Северная Македония, в котором "Желто-синие" добыли три очка.

"Телеграф" напоминает, что Криштиану Роналду перед матчем с Венгрией демонстративно убрал со стола бутылки с Coca-Cola. Данную акцию своеобразно поддержал Поль Погба, который убрал подальше от себя бутылку с Heineken.

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