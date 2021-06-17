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Нидерланды досрочно вышли в плей-офф Евро-2020 из группы Украины (видео)

Нидерланды досрочно вышли в плей-офф Евро-2020 из группы Украины (видео)
23:52 Чт, 17 Июнь 2021 Телеграф Фото: Twitter onsoranje

В четверг, 17 июня, сборная Нидерландов в рамках матча второго тура чемпионата Европы принимала команду Австрии. Встреча состоялась на "Йохан Кройфф Арене" в Амстердаме и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

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Победный гол нидерландцы забили еще в дебюте поединка. Дензел Думфрис заработал пенальти, который реализовал Мемфис Депай. А в середине второго тайма правый защитник "Оранжевых" забил сам.

Нидерланды 2:0 Австрия

Голы: Депай 11' (с пенальти), Думфрис 67'

"Телеграф" напоминает, что в первом туре именно Думфрис забил победный гол в ворота Украины. Австрия, в свою очередь, обыграла Северную Македонию. В понедельник, 21 июня, австрийцы и украинцы в очном противостоянии разыграют второе и третье места в квартете С, Нидерланды, которые досрочно пробились в плей-офф, проведут "товарищеский" матч с Северной Македонией.

Турнирное положение команд в группе С:

Ранее "Телеграф" сообщал, что сборная Украины минимально одолела Северную Македонию во втором туре на Евро-2020. С полным календарем и результатами всех матчей Евро-2020 можно ознакомиться на специальном разделе нашего сайта.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Сборная Нидерландов, Футбол, Сборная Австрии.
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