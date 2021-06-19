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Украина - Австрия: где и когда смотреть матч Евро-2020

Украина - Австрия: где и когда смотреть матч Евро-2020
15:36 Сегодня Телеграф Фото: УАФ

В понедельник, 21 июня сборные Украины и Австрии проведут матч третьего тура группового раунда чемпионата Европы. Встреча состоится в Бухаресте на "Арена Националэ", начало поединка - в 19:00 по Киеву.

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В прямом эфире в Украине игру национальной команды с Австрией покажут телеканалы "Футбол 2" и "Украина". За live-трансляцией в сети можно наблюдать на сервисах oll.tv и megogo (требуется подписка, - прим. ред.). "Телеграф" проведет текстовый онлайн встречи, где оперативно будут добавлены видео голов и лучших моментов.

Отметим, в первом туре Украина проиграла Нидерландам, а Австрия переиграла Северную Македонию. Во втором туре "Желто-синие" оказались сильнее Северной Македонии, а австрийцы потерпели поражение от "Оранжевых". Ранее "Телеграф" ознакомил читателей с турнирными раскладами для подопечных Андрея Шевченко перед третьим туром.

Букмекеры считают, что украинцы являются небольшим фаворитом встречи с Австрией.

С полным расписанием, турнирными таблицами, результатами и видеообзорами всех матчей чемпионата Европы можно ознакомиться у нас на сайте.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Сборная Украины, Футбол, Сборная Австрии, Евро-2020.
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