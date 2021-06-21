Игра в поддавки: почему Австрии невыгодно побеждать Украину на Евро-2020

Разговоры касательно сегодняшнего матча Евро-2020 между национальными сборными Украины и Австрии очень часто сводятся к вопрос о возможном ничейном исходе. Дескать, этот вариант всех устраивает, а "пойти в атаку и попасть в плен" никому большой охоты нет.

Хотя, конечно, даже если такие мысли у кого-то и есть, их никто в здравом уме не озвучит публично. И против таких разговоров можно привести факт, что сборная Украины Андрея Шевченко почти никогда не боится играть первым номером, и поэтому разговоры о том, что она вдруг захочет это делать с не самой топовой командой - слегка смешны. К тому же, поражение нашей команде будет очень рискованным делом - 3 очка вовсе не гарантируют нам третье место, и поэтому второе с игрой против фантастической сборной Италии - наша реальность.

А вот Австрия - другое дело. Поражение ей является столько же опасным, как и нам, а вот победа не очень-то и нужна. Почему? Да потому что если мы что в случае ничьей, что в случае победы будем вторыми, то Австрия в случае ничьей будет на третьей строчке. С 4 очками - это на 99% гарантия выхода в плей-офф. А побеждать - это выход на Италию, которую можно справедливо назвать лучше командой турнира.

Прагматичный и критикуемый за оборонительный стиль игры Франко Фода вполне может выбрать вариант удержать ничью и сыграть с первой команды группы F или E. Да, шведы/испанцы (особенно первые), или даже кто-то из трио Франция/Германия/Португалия (хотя на счёт первых - есть сомнения) - это менее опасно, чем нынешние итальянцы. Но... футбол ведь за такое может жестоко наказать?! Как в самой игре с Украиной, так и далее.

"Телеграф" напоминает, что за матчем между Украиной и Австрией можно следить онлайн.