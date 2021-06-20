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Италия выиграла свою группу на Евро-2020, победив Уэльс (видео)

Италия выиграла свою группу на Евро-2020, победив Уэльс (видео)
20:50 Сегодня Телеграф Фото: Twitter azzurri

В воскресенье, 20 июня, сборная Италии в рамках матча третьего тура чемпионата Европы принимала команду Уэльса. Встреча состоялась в Риме на стадионе "Олимпико" и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

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Победный гол итальянцы провели еще в первом тайме. На 39-й минуте встречи Маттео Пессина удачно замкнул навес со штрафного в исполнении Верратти. В начале второго тайма валлийцы остались в меньшинстве после удаления Ампаду, однако реализовать большинство "Адзурри" не сумели.

Италия 1:0 Уэльс

Гол: Пессина 39'

Удаление: Ампаду 55'

90+2' - Уорд отбивает мяч после дальнего удара Кристанте.

Отметим, этот результат означает, что Италия заняла первое место в группе А, а Уэльс стал вторым. Швейцария (3-е место) в параллельном матче обыграла Турцию, однако с недостаточной разницей мячей. Турки, в свою очередь, провалили Евро-2020, не набрав ни балла.

Турнирное положение команд:

С полным расписанием, турнирными таблицами, результатами и видеообзорами всех матчей ЧЕ-2020 можно ознакомиться у нас на сайте.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 429

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Сборная Италии, Футбол, Сборная Уэльса, Евро-2020.
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